​В Венесуэле четверо прохожих погибли в ходе перестрелки двух конфликтующих банд

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Перестрелка двух противоборствующих банд в венесуэльском штате Миранда в воскресенье унесла жизни шести человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В числе погибших оказались четверо прохожих и двое бандитов. Известно, что еще не менее трех человек получили огнестрельные ранения.

Ранее в этом месяце неделе министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Густаво Гонсалес Лопес заявил, что ситуация в сфере безопасности в Венесуэле с начала этого года заметно улучшилась по сравнению с 2015 годом.

За минувший год удалось обезвредить почти 160 банд. Были арестованы 2,4 тысячи человек и конфисковано почти 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия.