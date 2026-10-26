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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%

    Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в Италию 8 млн 881,441 тыс. тонн сырой нефти, что на 7,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной нефти составила $5 млрд 511,082 млн (+10,4%).

    Доля Италии в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана за 9 месяцев 2026 года составила 56,1%.

    Азербайджанская нефть Экспорт нефти из Азербайджана Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's oil exports to Italy rise in value despite lower volumes
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