Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%

Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в Италию 8 млн 881,441 тыс. тонн сырой нефти, что на 7,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной нефти составила $5 млрд 511,082 млн (+10,4%).

Доля Италии в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана за 9 месяцев 2026 года составила 56,1%.