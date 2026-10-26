Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
- 26 октября, 2026
- 14:13
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На фоне растущего спроса на газ инвестиционные решения необходимо принимать уже сегодня.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на 28-й встрече Министров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России.
По его словам, геополитическая напряженность и риски для маршрутов поставок, наряду с ростом искусственного интеллекта, созданием дата-центров, а также развития возобновляемой энергетики повышают значение природного газа для энергетической безопасности.
Шахбазов отметил, что ограничение инвестиций в газовый сектор создает риски для надежности будущих поставок. Он также подчеркнул, что Азербайджан расширяет добычу и экспорт газа, а Южный газовый коридор служит примером международного сотрудничества, призвав укреплять взаимодействие для поддержания стабильности газового рынка.
Азербайджан участвует в ФСЭГ в статусе наблюдателя с 2015 года.