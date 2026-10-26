Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 14:13
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор

    На фоне растущего спроса на газ инвестиционные решения необходимо принимать уже сегодня.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на 28-й встрече Министров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в России.

    По его словам, геополитическая напряженность и риски для маршрутов поставок, наряду с ростом искусственного интеллекта, созданием дата-центров, а также развития возобновляемой энергетики повышают значение природного газа для энергетической безопасности.

    Шахбазов отметил, что ограничение инвестиций в газовый сектор создает риски для надежности будущих поставок. Он также подчеркнул, что Азербайджан расширяет добычу и экспорт газа, а Южный газовый коридор служит примером международного сотрудничества, призвав укреплять взаимодействие для поддержания стабильности газового рынка.

    Азербайджан участвует в ФСЭГ в статусе наблюдателя с 2015 года.

    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор

    Нефтегазовый сектор Азербайджана Прямые инвестиции Пярвиз Шахбазов Министерство энергетики Азербайджана
    Фото
    Pərviz Şahbazov: "Artan enerji tələbatı fonunda qaz sektoruna investisiyalar vacibdir"
    Фото
    Parviz Shahbazov: Investment in gas sector essential amid rising energy demand
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:50
    В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселков
    Инфраструктура
    15:47
    Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций
    В регионе
    15:45
    Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией
    Энергетика
    15:44
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%
    Бизнес
    15:42
    Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан Японии
    Внешняя политика
    15:41
    Видео
    В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - Репортаж
    Наука и образование
    15:33
    Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничество
    Внешняя политика
    15:32
    В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических изменений
    Другие страны
    15:31
    Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалы
    Внутренняя политика
    Лента новостей