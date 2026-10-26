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    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5 – группы стран Европы с наибольшим оборонным бюджетом.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Европейской внешней службы.

    Отмечается, что заседание пройдет в Париже. После заседания планируется проведение пресс-конференции.

    Группа Е5, также известная как "Европейская пятерка" (E5), в которую входят Германия, Польша, Франция, Италия, Великобритания. была создана в ноябре 2024 года в ответ на все более частые призывы к перевооружению Европы и усилению ее лидерской роли в оказании поддержки Украине.

    Российско-украинский конфликт Кая Каллас
    Kaya Kallas E5 qrupunun müdafiə nazirlərinin iclasında iştirak edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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