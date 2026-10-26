Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 14:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5 – группы стран Европы с наибольшим оборонным бюджетом.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Европейской внешней службы.
Отмечается, что заседание пройдет в Париже. После заседания планируется проведение пресс-конференции.
Группа Е5, также известная как "Европейская пятерка" (E5), в которую входят Германия, Польша, Франция, Италия, Великобритания. была создана в ноябре 2024 года в ответ на все более частые призывы к перевооружению Европы и усилению ее лидерской роли в оказании поддержки Украине.
Последние новости
15:50
В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселковИнфраструктура
15:47
Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникацийВ регионе
15:45
Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукциейЭнергетика
15:44
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%Бизнес
15:42
Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан ЯпонииВнешняя политика
15:41
Видео
В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - РепортажНаука и образование
15:33
Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничествоВнешняя политика
15:32
В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических измененийДругие страны
15:31
Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалыВнутренняя политика