Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5 – группы стран Европы с наибольшим оборонным бюджетом.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Европейской внешней службы.

Отмечается, что заседание пройдет в Париже. После заседания планируется проведение пресс-конференции.

Группа Е5, также известная как "Европейская пятерка" (E5), в которую входят Германия, Польша, Франция, Италия, Великобритания. была создана в ноябре 2024 года в ответ на все более частые призывы к перевооружению Европы и усилению ее лидерской роли в оказании поддержки Украине.