В Великобритании на компанию Meta подали иск на 2,3 млрд фунтов

Американская компания Meta в Великобритании получила коллективный иск на 2,3 млрд фунтов стерлингов из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook об использовании личных данных пользователей.

Американская компания Meta в Великобритании получила коллективный иск на 2,3 млрд фунтов стерлингов из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook об использовании личных данных пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Guardian.

"Она [Meta] эксплуатирует [своих] пользователей, забирая их личные данные и не выплачивая им должной компенсации за это, - приводит издание слова эксперта по правовым вопросам доктора Лизы Ловдал Гормсен, подавшей иск на компанию. - Я не думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо это соглашение [с компанией], когда они принимают [его] условия".

В ходатайстве утверждается, что Meta нарушила британский закон "О конкуренции" 1998 года. В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети и передает за это личные данные пользователей рекламодателям, получая за этот счет большую часть своих доходов.

"Люди получают доступ к нашей соцсети бесплатно. <...> они сами контролируют то, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем", - прокомментировал поданное заявление представитель Meta.

Газета уточняет, что в рамках иска рассматривается период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года. В случае успеха дела размер компенсации на одного пользователя будет устанавливаться судом. Сумма в 2,3 млрд фунтов была определена как оценка ущерба, причиненного пользователям. Как пишет The Guardian, рассмотрение дела может занять до года.