В Великобритании спецслужбам предоставят больше полномочий для борьбы со шпионажем

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасност

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times.

Правительство планирует, по ее данным, продвигать новое законодательство о противодействии шпионажу, чтобы сделать Британию "более сложным государством для действий противника". В частности, может быть введен официальный "реестр иностранных агентов" по образцу существующих в США и Австралии. Те, кто не соблюдает необходимые требования, могут быть заключены в тюрьму или депортированы.