Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы для страны

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с "серьезного" до "существенного".

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Объединенный центр по анализу террористической активности (JTAC).

"Существующий уровень угрозы со стороны международного терроризма для Великобритании "существенный". Угроза со стороны терроризма, связанного с проблемой Северной Ирландии, сохраняется "умеренной" для страны и "серьезной" для региона Северной Ирландии", - сказано в сообщении.Британские власти используют "пятибалльную" шкалу террористической угрозы, где "серьезный" уровень - предпоследняя ступень перед "критическим". При таком уровне угрозы теракты в стране возможны с высокой долей вероятности. При "существенном" уровне угрозы вероятность терактов просто существует.

Великобритания в 2017 году пережила пять терактов. Четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек. В момент терактов уровень угрозы достигал на несколько дней высочайшего, "критического" уровня, однако потом опускался на "серьезный" уровень.