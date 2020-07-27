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В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки

В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки Власти Великобритании рассказали о первом случае выявления в стране коронавирусной инфекции у кошки, однако заверяют, что угрозы передачи инфекции от домашних животных людям нет.
Другие страны
27 июля 2020 г. 20:15
В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки

Власти Великобритании рассказали о первом случае выявления в стране коронавирусной инфекции у кошки, однако заверяют, что угрозы передачи инфекции от домашних животных людям нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Как отмечается в коммюнике, животное заразилось от своих хозяев, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Симптомы заболевания у кошки были слабовыраженными, и через несколько дней она выздоровела.

"Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет свидетельств, которые позволяют предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным, а также того, что домашние животные могут передавать вирус человеку", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyada pişik koronavirusa yoluxub

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