​В Великобритании началась предвыборная кампания

В Великобритании официально началась предвыборная кампания.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, для этого официально был распущен нынешний состав парламента страны.

Внеочередные выборы пройдут 12 декабря, а первое заседание намечено на 16 декабря.

Немецкое издание сообщает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен благодаря этим выборам выйти из "патовой" ситуации, связанной с Brexit, однако наблюдатели не уверены, что это ему удастся. Хотя возглавляемые Б.Джонсоном консерваторы лидируют в социологических опросах, не исключено, что ни у одной из крупных партий не будет абсолютного большинства, добавляет Deutsche Welle.

Накануне вечером Б.Джонсон провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили американо-британские торговые отношения после выхода Великобритании из ЕС. Как заявили в Белом доме в Вашингтоне, обе стороны подтвердили свое намерение заключить "надежное" двустороннее торговое соглашение. Пока Великобритания является членом Евросоюза, она не может заключить такое соглашение.

Напомним, Евросоюз согласился на гибкую отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.