В Великобритании началась 6-дневная забастовка врачей-резидентов

Десятки тысяч врачей-резидентов в Великобритании начали 6-дневную забастовку, отклонив предложение правительства по заработной плате.

Забастовка продлится до утра 13 апреля, поскольку 48-часовой ультиматум премьер-министру Киру Стармеру истек без достижения соглашения.

Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что предложение правительства не способно компенсировать многолетнее снижение заработной платы и кадровые проблемы.

BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.