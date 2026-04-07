В Великобритании началась 6-дневная забастовка врачей-резидентов
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 10:35
Десятки тысяч врачей-резидентов в Великобритании начали 6-дневную забастовку, отклонив предложение правительства по заработной плате.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.
Забастовка продлится до утра 13 апреля, поскольку 48-часовой ультиматум премьер-министру Киру Стармеру истек без достижения соглашения.
Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что предложение правительства не способно компенсировать многолетнее снижение заработной платы и кадровые проблемы.
BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.
Последние новости
