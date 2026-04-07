    В Великобритании началась 6-дневная забастовка врачей-резидентов

    • 07 апреля, 2026
    • 10:35
    В Великобритании началась 6-дневная забастовка врачей-резидентов

    Десятки тысяч врачей-резидентов в Великобритании начали 6-дневную забастовку, отклонив предложение правительства по заработной плате.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

    Забастовка продлится до утра 13 апреля, поскольку 48-часовой ультиматум премьер-министру Киру Стармеру истек без достижения соглашения.

    Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что предложение правительства не способно компенсировать многолетнее снижение заработной платы и кадровые проблемы.

    BMA неоднократно заявляла, что в Национальной службе здравоохранения Англии реальные доходы за последнее десятилетие резко упали, а количество вакансий выросло.

    Массовая забастовка Великобритания Кир Стармер
    Böyük Britaniyada rezident-həkimlərin 6 günlük tətili başlayıb

