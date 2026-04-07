İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Digər ölkələr
    • 07 aprel, 2026
    • 11:15
    Böyük Britaniyada rezident-həkimlərin 6 günlük tətili başlayıb

    Böyük Britaniyada onminlərlə rezident-həkim hökumətin əməkhaqqı ilə bağlı təklifini rədd edərək 6 günlük tətilə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalı məlumat yayıb.

    Tətil aprelin 13-ü səhər saatlarınadək davam edəcək. Bundan əlavə, Baş nazir Kir Starmerə verilmiş 48 saatlıq ultimatum heç bir razılıq əldə olunmadan başa çatıb.

    Britaniya Tibb Assosiasiyasından bildirilib ki, hökumətin təklifi maaşların azalmasını və kadr problemlərini kompensasiya etməyə qadir deyil.

    Assosiasiyadan dəfələrlə vurğulanıb ki, İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidmətində son onillikdə real gəlirlər kəskin şəkildə aşağı düşüb, vakansiyaların sayı isə artıb.

    Böyük Britaniya Tətil Əməkhaqqı
    В Великобритании началась 6-дневная забастовка врачей-резидентов

