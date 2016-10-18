В Великобритании арестован подозреваемый в изнасиловании в здании парламента

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Великобритании арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании женщины на территории Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента. Как сообщает Report cо ссылкой на The Guardian, об этом заявили в полиции Лондона.

По данным полиции, инцидент произошел утром 14 октября. В Скотленд-Ярде отметили, что 23-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления в тот же день, не является депутатом. Он будет находиться под стражей до середины января следующего года, пока идет расследование.

Следователи не стали разглашать имен жертвы и подозреваемого. Однако британские СМИ сообщили, что задержан был помощник члена парламента Крейга Маккинлея. Политику уже сообщили о подозрениях в отношении сотрудника его штаба.