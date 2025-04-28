Конклав для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая

Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли для посетителей в связи с подготовкой к конклаву, на котором будет избран новый Папа Римский.

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Предыдущие два конклава, в 2005 и 2013 годах, длились всего по два дня. Теперь же кардиналы расходятся в оценках, сколько времени займет нынешнее голосование.

Так, шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил агентству, что ожидает более продолжительной процедуры выборов, так как многие кардиналы, назначенные папой Франциском, видят друг друга впервые.

13.01

Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли для посетителей в связи с подготовкой к конклаву, на котором будет избран новый Папа Римский.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Конклав, который традиционно проводится в капелле, вероятно, начнется в период с 5 по 10 мая. До этого момента необходимо подготовить капеллу для кардиналов, которые будут выбирать нового понтифика. В частности, установить дымоход, из которого будет идти дым, оповещающий о ходе голосования: черный, если нового папу пока выбрать не удалось, белый - если новый Папа Римский избран.

Отметим, что служба печати Святого Престола распространила медзаключение о смерти 88-летнего понтифика, который скончался 21 апреля, в котором говорится о том, что он перенес инсульт, вызвавший кому и остановку сердца.