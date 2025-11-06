В Вашингтоне сегодня состоится саммит "Центральная Азия- США"

Саммит "Центральная Азия- США" пройдет в 6.00 (03.00 по бакинскому времени - ред.) в Вашингтоне.

Как передает Report, это следует из официального графика президента США Дональда Трампа.

"Президент принимет участие в многосторонних встречах со странами Центральной Азии в 6.00 в Овальном кабинете", - отмечается в графике.

Отметим, что мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею диалоговой платформы "С5+1" (пять стран Центральной Азии + США), а также нацелено на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества. Также планируется двусторонняя встреча американского лидера с президентами стран ЦА.

Напомним, что формат C5 + 1 - это платформа диалога между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и США, запущенная в 2015 году. Он фокусируется на экономическом партнерстве, безопасности, экологии и развитии, без акцента на геополитику.

Саммиты проходят раз в 1–2 года, чередуя очные встречи лидеров и министров.