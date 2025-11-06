Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    В Вашингтоне сегодня состоится саммит "Центральная Азия- США"

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 11:12
    В Вашингтоне сегодня состоится саммит Центральная Азия- США

    Саммит "Центральная Азия- США" пройдет в 6.00 (03.00 по бакинскому времени - ред.) в Вашингтоне.

    Как передает Report, это следует из официального графика президента США Дональда Трампа.

    "Президент принимет участие в многосторонних встречах со странами Центральной Азии в 6.00 в Овальном кабинете", - отмечается в графике.

    Отметим, что мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею диалоговой платформы "С5+1" (пять стран Центральной Азии + США), а также нацелено на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества. Также планируется двусторонняя встреча американского лидера с президентами стран ЦА.

    Напомним, что формат C5 + 1 - это платформа диалога между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и США, запущенная в 2015 году. Он фокусируется на экономическом партнерстве, безопасности, экологии и развитии, без акцента на геополитику.

    Саммиты проходят раз в 1–2 года, чередуя очные встречи лидеров и министров.

    Дональд Трамп США Центральная Азия саммит
    Vaşinqtonda bu gün "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti keçiriləcək

    Последние новости

    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    11:26

    В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

    Финансы
    Лента новостей