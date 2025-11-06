Vaşinqtonda bu gün "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti keçiriləcək
- 06 noyabr, 2025
- 11:34
Vaşinqtonda saat 06.00-da (Bakı vaxtı ilə 03.00 - red.) "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəsmi qrafikindən məlum olur.
"Prezident saat 06.00-da Oval Kabinetdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə çoxtərəfli görüşlərdə iştirak edəcək", - qrafikdə qeyd olunub.
Qeyd edək ki, "C5+1" formatı - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və ABŞ arasında 2015-ci ildə təsis edilmiş dialoq platformasıdır.
