    Vaşinqtonda bu gün "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:34
    Vaşinqtonda bu gün Mərkəzi Asiya-ABŞ sammiti keçiriləcək

    Vaşinqtonda saat 06.00-da (Bakı vaxtı ilə 03.00 - red.) "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəsmi qrafikindən məlum olur.

    "Prezident saat 06.00-da Oval Kabinetdə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə çoxtərəfli görüşlərdə iştirak edəcək", - qrafikdə qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, "C5+1" formatı - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və ABŞ arasında 2015-ci ildə təsis edilmiş dialoq platformasıdır.

    Vaşinqton ABŞ "Mərkəzi Asiya-ABŞ" sammiti "C5+1" formatı
    В Вашингтоне сегодня состоится саммит "Центральная Азия- США"

