    В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    • 08 ноября, 2025
    • 08:09
    В Вашингтоне прошло мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы, организованное посольством Азербайджана в США.

    Как передает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, военные атташе, представители азербайджанской общины в США и другие гости.

    Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после чего память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет страны, почтили минутой молчания.

    Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим отметил, что 8 ноября - это день, когда восторжествовала справедливость.

    "После Победы лишь немногие страны сразу протягивают руку мира, но мы это сделали. Потому что верим - победа должна быть достигнута не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. Сейчас время мира. Думаю, важно отметить, что визит Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон в августе имел особое значение. Президент Дональд Трамп помог нам вывести процесс установления мира и процветания на Южном Кавказе на новый уровень. Мы будем продолжать этот путь. Мы всегда будем сильными, чтобы никто больше не посмел посягнуть на нашу землю. В то же время мы сделаем всё возможное, чтобы мир способствовал укреплению связей между людьми и совместной работе бизнеса не только на Южном Кавказе, но и в более широком регионе", - отметил дипломат.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню Победы.

    После этого временно исполняющий обязанности военного атташе Азербайджана в США, капитан 3-го ранга Камран Тагирбейли, выступил с речью, подчеркнув, что 8 ноября напоминает нам: истинная сила заключается не в войне, а в мире.

    В завершение мероприятия прозвучали образцы азербайджанской музыки в исполнении мастера игры на каманче Тогрула Оруджова и пианиста Фаига Абдуллаева.

