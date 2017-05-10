В Вашингтоне проходит встреча главы МИД России и госсекретаря США

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне заявил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу, сообщает Report со ссылкой РИА Новости.

"Мы продолжим наш диалог, обмен мнениями, начатый в Москве", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства на открытии переговоров. Главы внешнеполитических ведомств, как ожидается, обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения. После переговоров в госдепартаменте Лавров отправится в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп.

Ранее в Кремле заявили, что Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также темы, которые обсуждали по телефону Владимир Путин и Дональд Трамп.

Как отмечали в госдепартаменте, одной из главных тем переговоров станут четыре зоны деэскалации в Сирии. Меморандум об их создании был подписан на прошлой неделе в Астане представителями России, Ирана и Турции.

Предыдущая встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в рамках визита главы внешнеполитического ведомства США в Москву в апреле.