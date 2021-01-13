В Вашингтон продолжают прибывать бойцы нацгвардии

Несколько кварталов, прилегающих к Белому дому, были перекрыты

Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет, власти Вашингтона готовятся к церемонии, информируя о перекрытии дорог, в американскую столицу продолжают прибывать бойцы национальной гвардии. Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Национальная аллея, пролегающая между Капитолием и монументом Вашингтона, перекрыта за два километра до здания конгресса. Окружающие Капитолий здания, включая Верховный суд США, обнесены забором разной величины, возле каждого строения дежурят десятки бойцов национальной гвардии.

Мэр Вашингтона Муриал Баузер рассказала в интервью CNN, что предстоящие до инаугурации восемь дней вызывают ее беспокойство.

Несколько кварталов, прилегающих к Белому дому, были перекрыты и днем во вторник. В деловой части города даже небольшое ограничение на движение привело к тому, что узкая улица встала в двухкилометровую пробку.

Присутствие военных в относительно небольшом Вашингтоне к вечеру вторника становится заметным. Бойцов нацгвардии расселяют в гостиницы в деловой части города.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

20 января состоится инаугурация Джо Байдена на посту президента США.