    В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 07:25
    В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии

    Вооруженные силы США направят дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка.

    Как передает Report, об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил после инцидента со стрельбой возле Белого дома, в ходе которой погибли два нацгвардейца.

    "Это так не останется, и поэтому президент Трамп попросил меня, и я дам указание министру сухопутных войск и Национальной гвардии дополнительно направить еще 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия", - сказал он журналистам во время визита в Доминиканскую Республику.

