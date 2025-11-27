В Вашингтон дополнительно направят 500 бойцов нацгвардии

Вооруженные силы США направят дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка.

Как передает Report, об этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил после инцидента со стрельбой возле Белого дома, в ходе которой погибли два нацгвардейца.

"Это так не останется, и поэтому президент Трамп попросил меня, и я дам указание министру сухопутных войск и Национальной гвардии дополнительно направить еще 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия", - сказал он журналистам во время визита в Доминиканскую Республику.