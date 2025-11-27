Pentaqon rəhbəri Milli Qvardiya əsgərlərinin ölümü barədə məlumatı təkzib edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 08:00
    Ağ Evin yaxınlığında baş verən atışmada yaralanan ABŞ Milli Qvardiyasının iki hərbçisinin vəziyyəti ağırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon rəhbəri Pit Heqset brifinqdə bildirib.

    Qərbi Virciniyanın qubernatoru Patrik Morrissi əvvəllər yaralı hərbçilərin ölümünü açıqlayıb. FTB direktoru Keş Patel də Milli Qvardiya əsgərlərinin səhhətinin kritik olduğunu təsdiqləyərək, istintaqa onun qurumunun rəhbərlik edəcəyini bildirib.

    Глава Пентагона опроверг информацию о гибели нацгвардейцев США

