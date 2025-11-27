Pentaqon rəhbəri Milli Qvardiya əsgərlərinin ölümü barədə məlumatı təkzib edib
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 08:00
Ağ Evin yaxınlığında baş verən atışmada yaralanan ABŞ Milli Qvardiyasının iki hərbçisinin vəziyyəti ağırdır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqon rəhbəri Pit Heqset brifinqdə bildirib.
Qərbi Virciniyanın qubernatoru Patrik Morrissi əvvəllər yaralı hərbçilərin ölümünü açıqlayıb. FTB direktoru Keş Patel də Milli Qvardiya əsgərlərinin səhhətinin kritik olduğunu təsdiqləyərək, istintaqa onun qurumunun rəhbərlik edəcəyini bildirib.
Son xəbərlər
08:42
Tay Poda yanğın Hon Konq tarixində ən ölümcül olubDigər ölkələr
08:35
Marta Kos: Orta Dəhliz digər marşrutlara etibarlı alternativ olmalıdırDigər ölkələr
08:22
Foto
ASA-nın "Nitq mədəniyyəti" təlimi uğurla yekunlaşıbMaliyyə
08:21
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:00
Pentaqon rəhbəri Milli Qvardiya əsgərlərinin ölümü barədə məlumatı təkzib edibDigər ölkələr
07:48
Tramp: ABŞ və Çinin yaxşı münasibətləri Yaponiya üçün faydalıdırDigər ölkələr
07:30
İnterpol transmilli fırıldaqçılıq mərkəzlərinin təhdidləri barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
07:06
KİV: ABŞ Milli Qvardiyasının hərbçilərini öldürən şəxs Əfqanıstan vətəndaşıdırDigər ölkələr
06:56
Foto