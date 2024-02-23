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В Валенсии произошел сильный пожар, есть пострадавшие

В Валенсии произошел сильный пожар, есть пострадавшие Тринадцать человек, в том числе трое пожарных, пострадали в результате пожара, возникшего в 14-этажном жилом доме в районе Кампанар испанского города Валенсия.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 03:19
В Валенсии произошел сильный пожар, есть пострадавшие

Тринадцать человек, в том числе трое пожарных, пострадали в результате пожара, возникшего в 14-этажном жилом доме в районе Кампанар испанского города Валенсия.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в результате инцидента, начавшегося в 17:30 по местному времени (20:30 по бакинскому), несколько жителей оказались заблокированы внутри.

Из-за масштабов пожара к тушению были привлечены пожарные из близлежащих населенных пунктов. В регионе был создан полевой госпиталь, в районе было задействовано большое количество бригад скорой медицинской помощи.

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