В Валенсии произошел сильный пожар, есть пострадавшие

Тринадцать человек, в том числе трое пожарных, пострадали в результате пожара, возникшего в 14-этажном жилом доме в районе Кампанар испанского города Валенсия.

Тринадцать человек, в том числе трое пожарных, пострадали в результате пожара, возникшего в 14-этажном жилом доме в районе Кампанар испанского города Валенсия.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, в результате инцидента, начавшегося в 17:30 по местному времени (20:30 по бакинскому), несколько жителей оказались заблокированы внутри.

Из-за масштабов пожара к тушению были привлечены пожарные из близлежащих населенных пунктов. В регионе был создан полевой госпиталь, в районе было задействовано большое количество бригад скорой медицинской помощи.