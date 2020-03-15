​В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса

Первый случай коронавируса COVID-19 зафиксирован в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 15 марта сообщает агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики.

"Пятнадцатого марта в 6:00 (5:00 по бакинскому времени) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении на странице агентства в Facebook.

По данным агентства, определены лица, бывшие в контакте с заражённым, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан, ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинский контроль. "Поводов для беспокойства в связи с данной ситуацией нет. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры", - отмечается в сообщении.