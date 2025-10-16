Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Узбекистане принимаются меры по развитию вторичных городов для снижения миграции

    16 октября, 2025
    В Узбекистане принимаются меры по развитию вторичных городов для снижения миграции

    Ограниченность территории Андижанской области Узбекистана при высокой плотности населения создает серьезные трудности для региона.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сообщил директор Центра урбанизации Министерства жилищного строительства и коммунального хозяйства Узбекистана Шихназар Атаджанов во второй день III Национального градостроительного форума (NUFA3).

    По его словам, вторичные города становятся связующим звеном между крупными центрами и сельскими территориями, открывая новые перспективы для развития экономики и повышения качества жизни граждан.

    "В этом контексте укрепление потенциала вторичных городов, развитие их инфраструктуры и расширение возможностей становятся ключевыми инструментами для улучшения условий жизни населения, создания рабочих мест и сокращения миграции. Для решения этих задач принято специальное постановление Кабинета министров Узбекистана, и реализация предусмотренных мер продолжается поэтапно", - отметил он.

