В Украину с визитом прибыла министр иностранных дел Австрии

В Украину с рабочим визитом прибыла федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Добро пожаловать в Киев, Беате Майнль-Райзингер! Австрия является нашим настоящим другом и партнером, который демонстрирует, что нейтралитет не означает безразличие. Я благодарен Австрии и Беате за личное лидерство и надеюсь на плодотворные переговоры сегодня, которые будут способствовать развитию украинско-австрийского партнерства", - написал он.

Майнль-Райзингер уже посещала Украину в марте и августе 2025 года.