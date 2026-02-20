В Украину с визитом прибыла министр иностранных дел Австрии
Другие страны
- 20 февраля, 2026
- 14:17
В Украину с рабочим визитом прибыла федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
"Добро пожаловать в Киев, Беате Майнль-Райзингер! Австрия является нашим настоящим другом и партнером, который демонстрирует, что нейтралитет не означает безразличие. Я благодарен Австрии и Беате за личное лидерство и надеюсь на плодотворные переговоры сегодня, которые будут способствовать развитию украинско-австрийского партнерства", - написал он.
Майнль-Райзингер уже посещала Украину в марте и августе 2025 года.
