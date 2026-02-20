Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 20 февраля, 2026
    • 14:17
    В Украину с визитом прибыла министр иностранных дел Австрии

    В Украину с рабочим визитом прибыла федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

    "Добро пожаловать в Киев, Беате Майнль-Райзингер! Австрия является нашим настоящим другом и партнером, который демонстрирует, что нейтралитет не означает безразличие. Я благодарен Австрии и Беате за личное лидерство и надеюсь на плодотворные переговоры сегодня, которые будут способствовать развитию украинско-австрийского партнерства", - написал он.

    Майнль-Райзингер уже посещала Украину в марте и августе 2025 года.

