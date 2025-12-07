Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и света

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 08:17
    В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и света

    Российские войска нанесли комбинированный авиаудар по инфраструктуре Кременчуга, крупного промышленного узла в центральной Украине.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Виталий Малецкий.

    Он уточнил, что удар привел к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Подробности последствий атаки градоначальник обещал предоставить позднее после завершения оценки ущерба. Ранее в ходе атаки на энергетическую инфраструктуру 8 ноября город полностью остался без света.

    Кременчуг, расположенный на реке Днепр, является важным экономическим узлом и местом расположения одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины. Город уже не раз становился целью российских обстрелов, включая трагический удар по торговому центру летом 2022 года.

    российско-украинская война авиаудары
    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb
    Elvis

    Последние новости

    08:30

    Число погибших в пожаре в ночном клубе в Гоа достигло 25 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:17

    В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и света

    Другие страны
    07:48

    Telegraph: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России

    Другие страны
    07:09

    WP: Чат-боты влияют на избирателей эффективнее предвыборных кампаний

    ИКТ
    06:36

    ВС США начнут наносить авиаудары по наземным целям для борьбы с наркокартелями

    Другие страны
    06:21

    Соцсеть Х заблокировала рекламный аккаунт ЕК после штрафа в €120 млн

    Другие страны
    05:54

    Трамп поручил расследовать возможный ценовой сговор в пищевой отрасли США

    Другие
    05:15

    В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

    Другие страны
    04:43

    Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

    Другие страны
    Лента новостей