В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и света

Российские войска нанесли комбинированный авиаудар по инфраструктуре Кременчуга, крупного промышленного узла в центральной Украине.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Виталий Малецкий.

Он уточнил, что удар привел к перебоям в подаче электроэнергии и воды. Подробности последствий атаки градоначальник обещал предоставить позднее после завершения оценки ущерба. Ранее в ходе атаки на энергетическую инфраструктуру 8 ноября город полностью остался без света.

Кременчуг, расположенный на реке Днепр, является важным экономическим узлом и местом расположения одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины. Город уже не раз становился целью российских обстрелов, включая трагический удар по торговому центру летом 2022 года.