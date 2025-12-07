Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb
- 07 dekabr, 2025
- 08:38
Rusiya qoşunları Ukraynanın mərkəzində yerləşən böyük sənaye mərkəzi Kremençukun infrastrukturuna kombinə edilmiş hava zərbəsi endirib.
"Report"un məlumatına görə, bunu şəhərin meri Vitali Maletski öz "Telegram" kanalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində elektrik və su təchizatında fasilələr yaranıb. Mer hücumun nəticələri barədə ətraflı məlumatı ziyanın qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra açıqlayacağını qeyd edib. Daha əvvəl noyabrın 8-də enerji infrastrukturuna edilən hücum zamanı şəhər tamamilə işıqsız qalmışdı.
Dnepr çayı üzərində yerləşən Kremençuk mühüm iqtisadi mərkəzdir və Ukraynanın ən böyük neft emalı zavodlarından birinə ev sahibliyi edir. Şəhər dəfələrlə, o cümlədən 2022-ci ilin yayında ticarət mərkəzinə endirilmiş faciəli zərbə də daxil olmaqla Rusiyanın hədəfinə çevrilib.