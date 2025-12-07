İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 08:38
    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb

    Rusiya qoşunları Ukraynanın mərkəzində yerləşən böyük sənaye mərkəzi Kremençukun infrastrukturuna kombinə edilmiş hava zərbəsi endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu şəhərin meri Vitali Maletski öz "Telegram" kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində elektrik və su təchizatında fasilələr yaranıb. Mer hücumun nəticələri barədə ətraflı məlumatı ziyanın qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra açıqlayacağını qeyd edib. Daha əvvəl noyabrın 8-də enerji infrastrukturuna edilən hücum zamanı şəhər tamamilə işıqsız qalmışdı.

    Dnepr çayı üzərində yerləşən Kremençuk mühüm iqtisadi mərkəzdir və Ukraynanın ən böyük neft emalı zavodlarından birinə ev sahibliyi edir. Şəhər dəfələrlə, o cümlədən 2022-ci ilin yayında ticarət mərkəzinə endirilmiş faciəli zərbə də daxil olmaqla Rusiyanın hədəfinə çevrilib.

    Kremençuk Rusiya hava hücumu
    В украинском Кременчуге после авиаударов ВС РФ нарушена подача воды и света

    Son xəbərlər

    08:44

    Hindistanda gecə klubunda baş verən yanğında ölənlərin sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:38

    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    08:14

    "Telegraph": ABŞ Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Rusiyanı tənqid etməkdən çəkinib

    Digər ölkələr
    07:52

    WP: Çatbotlar seçicilərə seçki kampaniyalarından daha effektiv təsir göstərir

    İKT
    07:26

    ABŞ ordusu narkokartellərlə mübarizədə quru hədəflərinə hücumlara başlayacaq

    Digər ölkələr
    06:51

    "X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro cərimələndikdən sonra AK-nın reklam hesabını bloklayıb

    Digər ölkələr
    06:11

    Tramp ABŞ-nin ərzaq sənayesində mümkün qiymət sövdələşməsinin araşdırılmasını tapşırıb

    Digər ölkələr
    05:43

    Əlcəzairin qərbində baş verən avtobus qəzasında azı 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:10

    Yaponiya qırıcılara radar yönləndirdiyi üçün Çinə etiraz edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti