В украинском Днепре многоэтажный дом подвергся ракетному обстрелу, есть раненые

Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.

Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что предварительно известно о десяти раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.