В украинском Днепре многоэтажный дом подвергся ракетному обстрелу, есть раненые

Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.
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"Нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.
На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что предварительно известно о десяти раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.