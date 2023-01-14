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В украинском Днепре многоэтажный дом подвергся ракетному обстрелу, есть раненые

В украинском Днепре многоэтажный дом подвергся ракетному обстрелу, есть раненые Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.
Другие страны
14 января 2023 г. 19:24
В украинском Днепре многоэтажный дом подвергся ракетному обстрелу, есть раненые

Во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - пишет Тимошенко.

На месте попадания уже работают ГСЧС и другие городские службы.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что предварительно известно о десяти раненых. Двое из них - дети. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все были госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynada irimiqyaslı raket hücumu həyata keçirib, yaralananlar var

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