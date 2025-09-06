Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Украинская гривна за 6 месяцев подешевела к доллару и евро на 5%

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 14:01
    Украинская гривна за 6 месяцев подешевела к доллару и евро на 5%

    В Украине выросли курсы иностранных валют и цены на топливо.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, цены на топливо выросли на 10% по сравнению с началом года.

    Цена 1 литра бензина марки АИ-95 в настоящее время составляет 62 гривны, что превышает 1,5 доллара США. Цена на бензин марки АИ-95 (премиум) составляет 65 гривен. 1 литр дизельного топлива стоит 60 гривен, автомобильного газа - 37 гривен.

    Курсы иностранных валют, в основном доллара США и евро, за последние 6 месяцев выросли на 5%. Рост цен на топливо также повлиял на цены на продукты питания, в основном импортируемые из других стран.

    Украина рост цен тарифы на топливо бензин
    Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıb

    Последние новости

    14:41

    Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

    Другие страны
    14:38

    Летящий к Земле межзвездный объект оказался кометой

    Это интересно
    14:35

    В Бейлагане в кафе произошла стрельба, есть раненые

    Происшествия
    14:33

    Украина и Казахстан обсудили развитие двусторонних отношений

    Другие страны
    14:23
    Фото

    Дипломатическая деятельность Азербайджана в области климата и мира высоко оценена в Африке

    Внешняя политика
    14:12
    Видео

    В Азербайджане стартовал уникальный международный проект по исследованию культурного наследия

    Kультурная политика
    14:01

    Украинская гривна за 6 месяцев подешевела к доллару и евро на 5%

    Другие страны
    13:55

    В Баку совершена кража в одной из рекламных компаний

    Происшествия
    13:51

    Армен Григорян проведет переговоры в Австрии и Словакии

    В регионе
    Лента новостей