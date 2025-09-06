Украинская гривна за 6 месяцев подешевела к доллару и евро на 5%

В Украине выросли курсы иностранных валют и цены на топливо.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, цены на топливо выросли на 10% по сравнению с началом года.

Цена 1 литра бензина марки АИ-95 в настоящее время составляет 62 гривны, что превышает 1,5 доллара США. Цена на бензин марки АИ-95 (премиум) составляет 65 гривен. 1 литр дизельного топлива стоит 60 гривен, автомобильного газа - 37 гривен.

Курсы иностранных валют, в основном доллара США и евро, за последние 6 месяцев выросли на 5%. Рост цен на топливо также повлиял на цены на продукты питания, в основном импортируемые из других стран.