    Dünya
    • 06 sentyabr, 2025
    • 13:03
    Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, yanacağın qiyməti ilin əvvəli ilə müqayisədə 10 faiz artıb.

    "Aİ-95" markalı benzinin 1 litrinin qiyməti hazırda 62 qriven təşkil edir ki, bu da 1,50 ABŞ dollarından çoxdur. "Aİ-95 premium" isə 65 qrivendir. Eyni qaydada dizelin 1 litri 60 qriven, qaz isə 37 qriven təşkil edir.

    Xarici valyutaların məzənnələri, əsasən də ABŞ dolları və avronun dəyəri son 6 ayda 5 faiz artıb. Yanacaq növlərində qiymət artımı, əsasən xaricdən idxal olunan ərzağın qiymətlərinə də təsir edib.

