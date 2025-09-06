Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıb
Dünya
- 06 sentyabr, 2025
- 13:03
Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, yanacağın qiyməti ilin əvvəli ilə müqayisədə 10 faiz artıb.
"Aİ-95" markalı benzinin 1 litrinin qiyməti hazırda 62 qriven təşkil edir ki, bu da 1,50 ABŞ dollarından çoxdur. "Aİ-95 premium" isə 65 qrivendir. Eyni qaydada dizelin 1 litri 60 qriven, qaz isə 37 qriven təşkil edir.
Xarici valyutaların məzənnələri, əsasən də ABŞ dolları və avronun dəyəri son 6 ayda 5 faiz artıb. Yanacaq növlərində qiymət artımı, əsasən xaricdən idxal olunan ərzağın qiymətlərinə də təsir edib.
