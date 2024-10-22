В Украине впервые с февраля 2022 года разрешили авиарейсы в Европу

Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение от Госавиаслужбы страны на выполнение с 1 ноября грузовых авиарейсов из Киева и Львова в Прагу и обратно.

Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение от Госавиаслужбы страны на выполнение с 1 ноября грузовых авиарейсов из Киева и Львова в Прагу и обратно.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, это следует из приказа, опубликованного на сайте службы.

По данным ведомства, ожидается семь рейсов в неделю по каждому направлению.

Авиакомпания Supernova Airlines имеет сертификат для выполнения только грузовых авиарейсов. Это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA ("Новая почта"), которая занимается доставкой почты и грузоперевозками в Украине и за ее пределами.

Напомним, что Украина закрыла воздушное пространство над страной с 24 февраля 2022 года. С тех пор регулярные рейсы гражданской авиации не осуществлялись.