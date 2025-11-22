В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

В ближайшие дни делегации США и Украины проведут переговоры в Швейцарии по мирному плану.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - заявил он.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - отметил секретарь СНБО.

Главой делегации от Украины назначен глава администрации президента Украины Андрей Ермак.