Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 15:38
    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    В ближайшие дни делегации США и Украины проведут переговоры в Швейцарии по мирному плану.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

    "На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - заявил он.

    По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

    "Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - отметил секретарь СНБО.

    Главой делегации от Украины назначен глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

    Рустем Умеров Андрей Ермак Украина США консультации
    Yaxın günlərdə ABŞ və Ukrayna İsveçrədə sülh planı üzrə danışıqlar keçirəcək

    Последние новости

    16:17

    Азербайджан стал крупнейшим поставщиком грузов в Грузию по железной дороге

    Инфраструктура
    16:12

    Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

    Другие страны
    16:03

    В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭ

    Энергетика
    16:02

    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке

    Другие страны
    15:49

    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%

    Бизнес
    15:38

    В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плану

    Другие страны
    15:38

    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    15:24

    В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 год

    Другие страны
    15:22

    В Самухе мужчину привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    Лента новостей