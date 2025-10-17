Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Украине перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 19:56
    В Украине перевернулся микроавтобус, в результате аварии пострадали не менее восьми человек.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила полиция Одесской области.

    Согласно информации, ДТП произошло на трассе Киев–Одесса, недалеко от села Хоминка.

    На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой помощи.

    В настоящее время ведется расследование причин ДТП.

    Детали о состоянии пострадавших и возможных причинах ДТП пока не разглашаются. Движение на участке трассы временно затруднено.

    Украина ДТП пострадавшие

