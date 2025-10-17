Ukraynada mikroavtobus aşıb, yaralananlar var
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 21:22
Ukraynada mikroavtobusun aşması nəticəsində azı 8 nəfər xəsarət alıb.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Odessa vilayətinin polisi məlumat yayıb.
Məlumata görə, qəza Kiyev-Odessa magistralında, Xominka kəndi yaxınlığında baş verib.
Hadisə yerində polis və tibb işçiləri işləyir.
Hazırda qəzanın səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
Yaralıların vəziyyəti və qəzanın mümkün səbəbləri ilə bağlı təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb. Magistral yolda nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti olaraq ləngiyir.
