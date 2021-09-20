В Украине начали действовать новые правила карантина

Новые правила карантина по коронавирусу начали действовать на Украине.

Новые правила карантина по коронавирусу начали действовать в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно постановлению правительства, с сегодняшнего дня в стране ввели "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

COVID-сертификат является на Украине свидетельством о вакцинации. Его можно оформить в электронном виде в приложении "Дiя" или получить вариант на бумаге у семейного врача. По новым правилам, с 20 сентября начинают действовать два вида сертификатов: "желтый" - для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и "зеленый", который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации. Он действует 365 дней. Сертификат также может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.

По новым правилам ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.

С понедельника иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 в Украине и устанавливать приложение "Вдома". Для въезда в страну у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение о пройденной вакцинации, перенесенном заболевании или действующий результат теста.