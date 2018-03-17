В Украине из-за снегопада ограничен въезд грузового транспорта в Киев

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области Украины из-за снегопада, въезд в Киев грузового транспорта ограничен. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в госслужбе Украины по ЧС.

Также сообщается, что, несмотря на снег, движение на автомобильных дорогах обеспечено, а в пятницу вечером из-за осложнения погодных условий начал работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Кроме того, с утра ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.