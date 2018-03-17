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    В Украине из-за снегопада ограничен въезд грузового транспорта в Киев

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области Украины из-за снегопада, въезд в Киев грузового транспорта ограничен. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявили в  госслужбе Украины по ЧС.

    Также сообщается, что, несмотря на снег, движение на автомобильных дорогах обеспечено, а в пятницу вечером из-за осложнения погодных условий начал работу штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

    Кроме того, с утра ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Киев.

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