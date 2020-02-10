В Уганде произошло крупнейшее за 70 лет нашествие саранчи

Пустынная саранча пересекла северо-восточную границу Уганды и вторглась в сельскохозяйственные районы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила угандийская газета New Vision.

"Саранча проникла в Уганду 9 февраля, она сейчас находится в районе Амудат", - заявил отвечающий в правительстве страны за борьбу со стихийными бедствиями Мартин Овор. Последнее крупное нашествие саранчи на территорию Уганды происходило 70 лет назад.

По получению первых сообщений о проникновении саранчи глава правительства Уганды Рухакана Ругунда созвал чрезвычайное совещание, на котором был утвержден план борьбы с этими насекомыми. Немедленно были развернуты посты наблюдения за саранчой. В понедельник начались полеты авиации, которая приступила к обработке пестицидами полей, на которые проникли насекомые.

Правительство выделило сумму в размере 15 млрд шиллингов ($4,5 млн) для борьбы с саранчой. В частности, будет оказана помощь пострадавшим фермерским хозяйствам. Начаты консультации с Кенией, откуда эти насекомые проникают сейчас на территорию Уганды.