В Тюменской области в ДТП погибли три человека и 15 пострадали

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тюменской области.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 4 января на 157-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, автомобиль в сложных метеоусловиях выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся из Тюмени в Ханты-Мансийск. От удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок.

В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59 и 56 лет, а также 58-летняя женщина. В автобусе малой вместимости "Луидор" находились водитель и 15 пассажиров. Пострадали 15 человек.