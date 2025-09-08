В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 10:49
В Турции продолжаются перебои с доступом к популярным онлайн-платформам, включая X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно информации, проблемы с доступом начались в 20:45 по Гринвичу в воскресенье, при этом пропускная способность платформ была ограничена.
Отмечается, что ограничения произошли вскоре после того, как Республиканская народная партия (CHP) призвала к проведению митингов в ответ на установку полицейских баррикад вокруг своей штаб-квартиры в Стамбуле.
Союз поставщиков интернет-услуг Турции, ответственный за исполнение решений о блокировке, пока не дал официальных комментариев.
