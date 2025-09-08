российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

    Другие страны
    08 сентября, 2025
    • 10:49
    В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

    В Турции продолжаются перебои с доступом к популярным онлайн-платформам, включая X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Согласно информации, проблемы с доступом начались в 20:45 по Гринвичу в воскресенье, при этом пропускная способность платформ была ограничена.

    Отмечается, что ограничения произошли вскоре после того, как Республиканская народная партия (CHP) призвала к проведению митингов в ответ на установку полицейских баррикад вокруг своей штаб-квартиры в Стамбуле.

    Союз поставщиков интернет-услуг Турции, ответственный за исполнение решений о блокировке, пока не дал официальных комментариев.

    Türkiyədə sosial şəbəkələrin işində problem yaranıb

