В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

В Турции продолжаются перебои с доступом к популярным онлайн-платформам, включая X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, проблемы с доступом начались в 20:45 по Гринвичу в воскресенье, при этом пропускная способность платформ была ограничена.

Отмечается, что ограничения произошли вскоре после того, как Республиканская народная партия (CHP) призвала к проведению митингов в ответ на установку полицейских баррикад вокруг своей штаб-квартиры в Стамбуле.

Союз поставщиков интернет-услуг Турции, ответственный за исполнение решений о блокировке, пока не дал официальных комментариев.