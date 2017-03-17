В Турции задержаны планировавшие теракты в Стамбуле боевики ИГ

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Турции задержали двух членов террористической организации ИГ, которые подозреваются в попытках организации терактов в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сoобшил Hurriyet.

При обыске у них были обнаружены два автомата Калашникова и свыше 500 патронов.

Сообщается, что задержанные принадлежат к той же ячейке ИГ, что и Абдулкадыр Машарипов, который в новогоднюю ночь совершил нападение на стамбульский ночной клуб Reina.