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    В Турции задержаны планировавшие теракты в Стамбуле боевики ИГ

    При обыске у них были обнаружены 2 автомата Калашникова и свыше 500 патронов© Courtesy İmage

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Турции задержали двух членов террористической организации ИГ, которые подозреваются в попытках организации терактов в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сoобшил Hurriyet.

    При обыске у них были обнаружены два автомата Калашникова и свыше 500 патронов.

    Сообщается, что задержанные принадлежат к той же ячейке ИГ, что и Абдулкадыр Машарипов, который в новогоднюю ночь совершил нападение на стамбульский ночной клуб Reina. 

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