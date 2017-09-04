В Турции за неделю уничтожено 27 террористов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В ходе операций, проведенных силами безопасности Турции в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года, уничтожено 27 террористов.

Как передает Report, cо ссылкой на "Anadolu" об этом сообщает МВД Турции.

В министерстве отметили, что за последнюю неделю задержаны шесть террористов, 10 боевиков сложили оружие и сдались. Задержаны 285 лиц, подозреваемых в пособничестве террористам.

Захвачен 16 единиц стрелкового оружия, 9 ручных гранат, 470 кг взрывчатых веществ. Разрушены 9 укрытий террористов.