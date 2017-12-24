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    В Турции произошло ДТП, есть пострадавшие

    Состояние одного из пострадавших тяжелое

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ./ В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десятки человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Так, опрокинулся рейсовый автобус с государственным регистрационным номером, следовавший из Антальи в город Токат. В результате пострадал 31 человек.

    Ранены доставлены в больницу в городе Конья. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Причиной ДТП явилось обледеневшие покрытие автодороги. 

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