В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Тихом океане в 283 км к северу от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа - произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:38 по бакинскому времени, находился примерно в 138 км к западу от острова Неиафу - второго по численности населения острова Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение классифицируется как "сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,6.