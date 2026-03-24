В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 09:39
В Тихом океане в 283 км к северу от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа - произошло землетрясение магнитудой 7,3.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:38 по бакинскому времени, находился примерно в 138 км к западу от острова Неиафу - второго по численности населения острова Королевства Тонга.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение классифицируется как "сильное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,6.
Последние новости
