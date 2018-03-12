 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Техасе взорвалась вторая посылка за день

    Два человека пострадали

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Еще одна посылка взорвалась в американском городе Остин в штате Техас в понедельник, два человека пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал KXAN.

    Ранее в понедельник взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов Остина. Семнадцатилетний молодой человек скончался на месте, женщина в возрасте около 40 лет с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу.

    Новый взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.

    Имеет ли этот инцидент отношение к первому, пока неизвестно, отмечает телеканал. Полиция проводит расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi