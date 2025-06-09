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В Техасе ураган оставил без света свыше 160 тыс. жителей

В Техасе ураган оставил без света свыше 160 тыс. жителей Сильный ураган оставил без света более 160 тыс. жителей северной части штата Техас в США.
Другие страны
9 июня 2025 г. 17:02
В Техасе ураган оставил без света свыше 160 тыс. жителей

Сильный ураган оставил без света более 160 тыс. жителей северной части штата Техас в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным местных властей, порывы ветра достигали 35 м/с. Ураган оборвал десятки линий электропередачи и нанес ущерб объектам городской инфраструктуры. В общей сложности было зарегистрировано более 200 сообщений об ущербе, вызванном ветром на севере штата.

На утро понедельника по местному времени без света все еще остаются около 90 тыс. человек. Прогнозируется, что непогода продлится в Техасе всю неделю, также ураганы могут пройтись по другим штатам - риску подвержены Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Теннеси. Кроме того, сильные ветры и град ожидаются на востоке Кентукки, в Западной Вирджинии, на западе Мэриленда, на востоке Огайо и на юго-западе Нью-Йорка.

В самом Техасе местные службы также готовятся к наводнениям, которые придут с обильными ливнями. Издание отмечает, что с начала этого года в Техасе было зарегистрировано больше всего сообщений об ураганах и торнадо, чем в любом другом штате США. Это связано, в частности, с более высокой, чем в среднем, температурой воды в Мексиканском заливе.

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