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    В Техасе при столкновении автобуса с поездом погибли десять человек

    Автобус, перевозивший заключенных, занесло на обледеневшей трассе

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом, произошедшего в среду вблизи американского города Пенуэлл (штат Техас).

    Как сообщил представитель местной полиции, перевозивший заключенных автобус занесло на обледеневшей трассе и выбросило с переезда над железной дорогой на придорожную насыпь, где он и столкнулся с проходившим в тот момент товарным поездом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По словам представителя полиции, пятеро находившихся в автобусе людей получили травмы различной тяжести и были доставлены в ближайшую больницу.

    Всего в автобусе находилось 12 заключенных и трое сопровождавших их тюремных служащих. Машинисты поезда не пострадали.

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