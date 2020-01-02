В Тайване после вынужденной посадки военного вертолета нашли живыми 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Десять из 13 человек найдены живыми после вынужденной посадки военного вертолета Black Hawk на Тайване, поиски троих продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство национальной обороны страны.

Представитель министерства сообщил в ходе пресс-конференции, что Шэнь Имин был в числе тех, кого нашли живыми. На место инцидента прибыл министр обороны Янь Дэфа для контроля за спасательной операцией.

Ранее китайские СМИ сообщили, что пропала связь с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин. Сообщалось, что около 9.00 (5.00 - бакинское время) по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.

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Вертолет, на борту которого находились 13 высокопоставленных военных, в том числе начальник генштаба Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин, совершил аварийную посадку на севере острова.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

Сообщается, что около 9.00 (5.00 - бакинское время) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань, на место ЧП направляются спасатели.