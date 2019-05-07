​В тайных захоронениях в Мексике нашли тела 13 человек

Тела 13 человек найдены в нескольких тайных захоронениях в мексиканском штате Колима, сообщила генеральная прокуратура штата, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, тайные могилы расположены в муниципалитетах Мансанильо и Текоман. Найдены они были в рамках расследования дел о пропавших без вести. Власти уже сообщили, что после эксгумации намерены провести экспертизы, чтобы установить примерное время и причины смерти погибших.

Это не первые страшные находки, сделанные в Колиме в текущем году. Так, в феврале в тайных захоронениях штата было найдено около 70 тел, причем также в муниципалитете Текоман.