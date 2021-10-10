О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Татарстане объявили 11 октября днем траура

В Татарстане объявили 11 октября днем траура Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали.
Другие страны
10 октября 2021 г. 14:10
В Татарстане объявили 11 октября днем траура

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.

Отметим, что в воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 10:10 (бакинское время) утра самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Глава Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место ЧП, сообщил, что причиной мог стать отказ левого двигателя.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tatarıstanda sabah matəm günüdür

Другие новости из категории

Президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов
Президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов
10 октября 2021 г. 14:42
ДТП в Израиле, свыше 30-и пострадавших
ДТП в Израиле, свыше 30-и пострадавших
10 октября 2021 г. 14:25
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент
10 октября 2021 г. 11:38
Легкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек
ФотоЛегкий самолет упал в Татарстане, погибли 19 человек
10 октября 2021 г. 11:00
Умер руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан
Умер руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан
10 октября 2021 г. 10:14
В Токио отключилось электричество, поезда остановились
В Токио отключилось электричество, поезда остановились
10 октября 2021 г. 09:31
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
Трамп заявил, что Россия забрала из Афганистана американскую технику
10 октября 2021 г. 09:15
В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие
В Боливии разбился самолет с сотрудниками минздрава, есть погибшие
10 октября 2021 г. 08:31
В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек
В Бангладеш при столкновении лодки и грузового судна погибли 5 человек
10 октября 2021 г. 07:58
Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя
Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя
10 октября 2021 г. 07:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi