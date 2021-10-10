В Татарстане объявили 11 октября днем траура

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.

Отметим, что в воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 10:10 (бакинское время) утра самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Глава Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место ЧП, сообщил, что причиной мог стать отказ левого двигателя.