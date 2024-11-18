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В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали

В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали В Танзании в районе Кариаку в центре Дар-эс-Салама, где расположен крупнейший рынок, обрушилось здание.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 20:19
В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали

В Танзании в районе Кариаку в центре Дар-эс-Салама, где расположен крупнейший рынок, обрушилось здание.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила президент страны Самия Сулуху Хасан в видеообращении.

Согласно информации, из-под завалов здания спасатели достали тела 13 человек, а освободили как минимум 84.

По словам регионального комиссара Дар-эс-Салама Альберта Чаламила, в подвале разрушенного здания все еще находятся люди. Он отметил, что их снабдили кислородом и водой.

"Они находятся в стабильном состоянии, и мы верим, что их спасут живыми", - добавил он.

Причины аварии неизвестны, однако, по сообщениям очевидцев, к ней привели работы по расширению подпольных этажей здания. Отмечается, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан распорядилась выявить причину обрушения, а также проверить состояние всех зданий в Кариаку под руководством премьер-министра Кассима Маджалива.

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