В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали

В Танзании в районе Кариаку в центре Дар-эс-Салама, где расположен крупнейший рынок, обрушилось здание.

В Танзании в районе Кариаку в центре Дар-эс-Салама, где расположен крупнейший рынок, обрушилось здание.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила президент страны Самия Сулуху Хасан в видеообращении.

Согласно информации, из-под завалов здания спасатели достали тела 13 человек, а освободили как минимум 84.

По словам регионального комиссара Дар-эс-Салама Альберта Чаламила, в подвале разрушенного здания все еще находятся люди. Он отметил, что их снабдили кислородом и водой.

"Они находятся в стабильном состоянии, и мы верим, что их спасут живыми", - добавил он.

Причины аварии неизвестны, однако, по сообщениям очевидцев, к ней привели работы по расширению подпольных этажей здания. Отмечается, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан распорядилась выявить причину обрушения, а также проверить состояние всех зданий в Кариаку под руководством премьер-министра Кассима Маджалива.