В Таиланде взорвался танкер, восемь рабочих пропали без вести

В Таиланде восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера, который произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг.

В Таиланде восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера, который произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 09:17 утра по местному времени.

Танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пустыми.

"Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль", - сообщает издание.