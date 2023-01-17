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В Таиланде взорвался танкер, восемь рабочих пропали без вести

В Таиланде взорвался танкер, восемь рабочих пропали без вести В Таиланде восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера, который произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг.
Другие страны
17 января 2023 г. 10:11
В Таиланде взорвался танкер, восемь рабочих пропали без вести

В Таиланде восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера, который произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 09:17 утра по местному времени.

Танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пустыми.

"Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль", - сообщает издание.

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Версия на азербайджанском языке Tailandda tankerdə partlayış baş verib, 8 işçi itkin düşüb
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